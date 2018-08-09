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Kolombiya, Filistin devletini tanıdı

Kolombiya, Filistin devletini tanıdı.14534
  • Giriş : 09.08.2018 / 08:24:00

Filistinli Ceradat, Kolombiya'nın Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat yaptığı açıklamada Kolombiya'nın Filistin devletini resmen tanıdığını belirtti. Ceradat, bu durumu Filistin diplomasisinin bir sonucu olarak niteledi.

Ceradat, eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un görev süresi dolmadan önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye verdiği mektupta "Filistin devletini tanıma kararını" açıkladığını söyledi.

Ceradat, Maliki'nin Santos'la bir araya geldiğini ve tanıma kararının kendisine bizzat tebliğ edildiğini aktardı.

Teysir Ceradat, Maliki'nin ağustos ayı ortalarında Paraguay'a gerçekleştireceği ziyarette de bu ülkenin Filistin'i tanımasını umduklarını sözlerine ekledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 139 devlet Filistin'i resmen tanıyor.

Görevi sona eren eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yerine gelen Ivan Duque dün yemin ederek işbaşı yapmıştı.

NTV

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