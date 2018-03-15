Komedisi bir garip aile: Kelebekler
Sundance Film Festivali 2018’den büyük ödülle dönen “Kelebekler” 30 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin’in, 30 yıl ayrı kaldıktan sonra acayipliklerle dolu köylerinde bir araya gelen üç kardeşi canlandırdığı “Kelebekler”, güçlü mizahıyla çok konuşulacak.
Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği yeni filmi “Kelebekler” ile Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu. Gündeme damgasını vuran film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı. Güçlü mizahıyla izleyen herkesten büyük beğeni toplayan “Kelebekler”, şimdi de Türkiye’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yıllar sonra bir araya gelen üç kardeş: Cemal, Suzan ve Kenan... 30 yıl ayrı kaldıktan sonra, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü’ndeki evlerine giderler. Birbirini çok az tanıyan üç kardeş, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. Cemal, Suzan ve Kenan acayipliklerle dolu bu köyde hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlama fırsatı bulurlar.
Çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.
Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Mehmet Kurtuluş, Vehbi Berksoy, Göktuğ Sarıöz ve Brave Born Production şirketiyle Kerem Bürsin ve Kemal Çömelek üstleniyor.
Dağıtımcılığını Chantier Films’in yaptığı “Kelebekler”, 30 Mart 2018 Cuma günü sinemalarda!
DİĞER HABERLER
'Sanat' için üç usta isim bir arada
Tiyatronun üç usta ismi; Cihan Ünal, Can Gürzap ve aynı zamanda onların öğrencisi olan Mutlu Güney,
İşte Oscar Ödülleri'nin sahipleri!
2018 Akademi ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Oscar'a veda eden 'Ayla' filmi ABD yolcusu
Büyük ses getiren Ayla filmi Amerika Birleşik Devletleri yolcusu.
Yeşilçam sanatçısı Seyfettin Karadayı öldü
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi.
Fazıl Say, Rus Senfoni Orkestrası ile çalacak
Ünlü piyanist Fazıl Say, Rus Senfoni Orkestrası ile çalacak.