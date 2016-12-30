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KOMEK Fotoğraf Atölyesi'nden Doğaya Saygı etkinliği

KOMEK Fotoğraf Atölyesi'nden Doğaya Saygı etkinliği.21654
  • Giriş : 30.12.2016 / 11:20:00

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’in 2016-2017 3. Dönem Fotoğraf Atölyesi öğrencileri tarafından yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktılar.

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KOMEK fotoğraf atölyesindeki öğrenciler düzenledikleri etkinlikle özellikle kış mevsiminin ağır şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktılar.

Sanatçı olmak aynı zamanda hassas ve düşünceli olmayı da gerekli kılar bilinciyle hareket eden atölye fotoğrafçıları böylelikle çevreye duyarlı olmanın bir örneğini de göstermiş oldular. Grup üyeleri önceden hazırladıkları buğday, ekmek ve kemik parçalarını, Apa barajı civarına giderek, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş, kedi ve köpek gibi hayvanlar için yiyecek bıraktılar.

Atölye Hocası Mustafa Binol, yapılan etkinliğin doğaya ve dolayısı ile yaratılmış olana bir hürmet ve vefa gereği yapıldığını ifade ederek, tüm canlılara yardım etmeyi şiar edinmiş bir ecdadın torunları olarak bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yapılan etkinlikte, fotoğrafçılar hem doğayla baş başa bir gün geçirmiş, hem de çaresiz kalmış hayvanlara yardım etmiş oldular. Etkinlik yiyeceklerin yemlerin bırakılması ile tamamlanırken başta Binol olmak üzere, diğer tüm katılımcılar mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Programın sonunda Binol, etkinliğin gerçekleşmesi için hazırlık yapan ve etkinliğe katılan tüm öğrencilerine ve fotoğrafçılara teşekkür etti.

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