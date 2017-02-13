Komisyon Konya'ya gitti.
AGD Aksaray Şube İmam Hatipler komisyonu her yıl geleneksel olarak düzenlediği kış etkinlerine bu senede devam etti. Kış etkinleri kapsamında Konya ya giden AGD li gençler dolu dolu bir kamp geçirdiler. Kamp kapsamında çeşitli geziler ve eğitimler yapıldı. Bunların yanı sıra yöresel oyunlarla gençler eğlenceli vakit geçirdi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmenin derdiyle dertlenmiş bir teşkilat olan AGD bu tür eğitimlerle dönem içerisinde binlerce gence ulaşmaya çalışıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan İmam Hatipler Komisyon Başkanı Ali Üngör: “Bizim davamız ilBağlantıayı kelimetullah davasıdır. Herhangi bir maddi menfaat için bu çalışmaları yapmış değiliz. Bir gencimizi milli ve manevi değerleriyle bezenmiş olarak yetiştirmek dahi bizim tüm çektiğimiz emeklere değer diye düşünüyorum. Bizler dün olduğu gibi bugün de can başla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yaptığımız çalışmalara Aksarayımızın ihtiyacı var. Memleketimizde iyiliğin yaşanılabilir kötülüğün ise son bulması için davasında bağlı bir nesil yetiştirmek gerekiyor.” Dedi.
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