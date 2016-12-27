Komisyonda vekiller masaya çıktı!
Anayasa Değişikliği teklifinin Komisyon'daki görüşmeleri devam ediyor. 7. gününe giran görüşmelerde ortalık birbirine girdi.
Anayasa Komisyonu bağımsız yargıya 'tarafsızlık' ibaresinin eklenmesi ve milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasını kabul etti. Karar sonrası kavga patlak verdi.
toplantının başında CHP yöneticileri, son toplantının bitiminde CHP’li Kemal Zeybek’in fenalaştığını ama Meclis’te doktor bulunmadığını belirterek, yaşanabilecek benzer durumlar için tedbir alınmasını istedi. Daha sonra söz alan CHP Milletvekili Muharrem Erkek, söz isteyen milletvekillerinin konuşma hakkının gasp edildiğini, bunun usule aykırı olduğunu söyledi.
Dördüncü kez bu tartışmanın yapıldığını belirten Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ise içtüzük hükümleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bu arada CHP Antep Milletvekili Akif Ekici, “Talimat aldım, yaparım diyorsun. Teslim edilmiş bir kişilik görüyorum burada. Bu ülkeyi bu hale getiremezsiniz. Hiç mi vicdanınız yok. Yazıklar olsun size” diye bağırdı. Komisyon Başkanı Şentop ise Ekici’ye “Yasama faaliyetlerini engelliyorsunuz” diye tepki gösterirken, AK Partili milletvekilleri ise “Şov yapma” diye bağırdı. Bu arada Ekici masanın üzerine çıkıp, AK Partili milletvekillerinin üzerine gitmek istedi. Ancak Ekici’yi CHP’li milletvekilleri engelledi.
DİĞER HABERLER
CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!
Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.
HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.
Başbakan ile Bahçeli görüştü
Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü