Komşusunun bahçesinde benzinle kendini yaktı!
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 48 yaşındaki İlhan Demiröz, komşusunun bahçesinde intihar etti.
Psikolojik sorunlarından dolayı tedavi görüyordu
Olay, Bursa'nın Yenişehir İlçesi Kavaklı Köyü'nde meydana gedi. Uzun süreden bu yana tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen İlhan Demiröz, komşusuna ait evin bahçesinde kendisine benzin dökerek ateşe verdi.
Demiröz, burada feci biçimde yanarak öldü. Demiröz"ün ekonomik sıkıntıları olduğu ve yüzden psikolojisinin bozuk olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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