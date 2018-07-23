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Komşuya beyzbol sopalı saldırıya hapis cezası

Komşuya beyzbol sopalı saldırıya hapis cezası.12004
  • Giriş : 23.07.2018 / 09:40:00

Komşusuna beyzbol sopasıyla saldıran adama 5 ay hapis cezası verildi.

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İstanbul'da kızıyla tartıştığı için komşusuna apartmanda pusu kurarak beyzbol sopasıyla saldıran 53 yaşındaki Ahmet K. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre; Fatih'te oturan 23 yaşındaki Beste T. alt komşusu olan temizlik görevlisi Ahmet K.'nın kızıyla tartıştı. Daha sonra tartışmaya Ahmet K.'nin da katılmasıyla olay büyüdü. Ahmet K. beyzbol sopasıyla apartmanın merdiven boşluğunda pusu kurarak, evden çıkan Beste T.'ye saldırdı. Genç kızı apartman sakinleri kurtardı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre, Beste T.'nin şikâyeti üzerine Ahmet K. hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde vücudunun her yerinde morluklar oluştuğunu belirten Beste T., "Daha önceden kızı ile ufak bir tartışmamız olmuştu. Bunu da kendine dert etti. Akşam saatlerinde evden çıktım. Merdivenin boşluğunda beyzbol sopasıyla bana vurmaya başladı. 'Seni öldürürüm' diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Komşular beni kurtardı" dedi. Ahmet K. ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, Ahmet K.yı 5 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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