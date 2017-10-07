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Komutanlar kritik bölgede!

Komutanlar kritik bölgede!.19636
  • Giriş : 07.10.2017 / 19:56:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırına gitti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

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