Komutanlar kritik bölgede!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.
DİĞER HABERLER
Tur minibüsü devrildi: Ölüler var!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur otobüsünün devrildiği öğrenildi.
AK Parti kampında bir tek Abdullah Gül yok!
Abdullah Gül'ün AK Parti'nin Afyonkarahisar kampına katılmadı.
Başbakan Bağdat'a gidiyor!
Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili açıklama yaptı.
Atalay Filiz için karar verildi!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen seri katil Atalay Filiz için karar açıklandı.
Nobel Edebiyat ödülü sahibini buldu!
Merakla beklenen Nobel Edebiyat ödülünün sahibi Kazuo Ishiguro oldu.