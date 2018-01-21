Komutanlar Suriye sınırında!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde izlemek, bilgi almak ve askere moral vermek amacıyla sınır hattına gitti.
Orgeneral Akar ve beraberindekiler, devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nı izleyip harekatla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Bölgedeki askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı bilgisini verdi.
DİĞER HABERLER
Askeri timin üzerine çığ düştü: 5 şehit
Acı haber Bitlis'ten geldi. Askeri timin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.
Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı yapıldı!
Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin 3 farklı noktasına roket atıldı.
O ilçede seyyar satıcı olmanın bedeli 4450 lira
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi düzenleme çalışmaları sonunda seyyar satıcılar da yeniden yerleri
İlker Başbuğ: Ordumuza güvenimiz tamdır
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı.
Minniğ Havalimanı vuruldu
TSK, Minniğ Havalimanı'nı bombaladı. Havalimanı'nın kullanılamaz hale getirildiği belirtiliyor.
Türk savaş uçakları Suriye'de!
Türk ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girdiği açık bir şekilde belirtildi.