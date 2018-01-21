Facebook Twitter Rss

Komutanlar Suriye sınırında!

Komutanlar Suriye sınırında!.17829
  • Giriş : 21.01.2018 / 16:00:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde izlemek, bilgi almak ve askere moral vermek amacıyla sınır hattına gitti.

Orgeneral Akar ve beraberindekiler, devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nı izleyip harekatla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Bölgedeki askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı bilgisini verdi.

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Askeri timin üzerine çığ düştü: 5 şehit

Askeri timin üzerine çığ düştü: 5 şehit

Acı haber Bitlis'ten geldi. Askeri timin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı yapıldı!

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı yapıldı!

Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin 3 farklı noktasına roket atıldı.

 

O ilçede seyyar satıcı olmanın bedeli 4450 lira

O ilçede seyyar satıcı olmanın bedeli 4450 lira

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi düzenleme çalışmaları sonunda seyyar satıcılar da yeniden yerleri

İlker Başbuğ: Ordumuza güvenimiz tamdır

İlker Başbuğ: Ordumuza güvenimiz tamdır

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

 

Minniğ Havalimanı vuruldu

Minniğ Havalimanı vuruldu

TSK, Minniğ Havalimanı'nı bombaladı. Havalimanı'nın kullanılamaz hale getirildiği belirtiliyor.

Türk savaş uçakları Suriye'de!

Türk savaş uçakları Suriye'de!

Türk ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girdiği açık bir şekilde belirtildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya