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Komutanlardan ayetli mesaj

Komutanlardan ayetli mesaj.12329
  • Giriş : 03.10.2017 / 08:04:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve mevkidaşı kritik açıklamalarda bulundular.

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Sepet Beşik

İran'a ziyaret gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakiri gerçekleştirilen toplantının ardından basının karşısına geçti.

Orgeneral Akar'ın İran Genelkurmayında katıldığı ve Kuzey Irak referandumunun görüşüldüğü toplantıda önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Akar'ın katıldığı toplantıda, ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu Âyet-i Kerîmeleri yansıtıldı.

Türkiye ve İran'ın, sözde bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulûsi Akar İran'a gitti.

TEVBE SÛRESİ'NİN 38 VE 39'UNCU ÂYET-İ KERÎMELERİ YANSITILDI

Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahına geçti.

Karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı.

MESAJ OLARAK YORUMLANDI

"Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği ayetlerle Kuzey Irak kriziyle ilgili mesaj verildiği yorumları yapıldı

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