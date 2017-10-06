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Komutanlardan sınır birliklerinde inceleme

Komutanlardan sınır birliklerinde inceleme.18588
  • Giriş : 06.10.2017 / 13:13:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınırda incelemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Orgeneral Akar beraberinde Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah  saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların  Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

TRT

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