Koncuk, istifa ettiğini Twitter'dan duyurdu
Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, sendikadaki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, “2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in temeli 1992 yılında atıldı.
NTV
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