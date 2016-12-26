Konser bitiminde hayranlarının akınına uğradı
Usta sanatçı Gülden Karaböcek, İstanbul’da Beyrut Performance Hall’de muhteşem bir konser verdi.
Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım, Kaybolan Hayeller gibi unutulmaz klasiklerini seslendiren sanatçı dünden bugüne nostalji yaşattı.
“Kenetlendikçe kimse bizi yıkamaz!”
Son günlerde yaşadığımız üzücü olayların son bulması dileğinde bulunan Gülden Karaböcek, müziğin birleştirici güç olduğuna dikkat çektikten sonra; “Bugünlerde daha çok ihtiyacımız var birbirimize. Kenetlendikçe kimse bizi yıkamaz!” dedi.
“Hayranlarımın yaşı her geçen yıl küçülüyor!”
Konsere Ankara ve İzmir’den gelenler olduğunu örenen sanatçı sahneden yaptığı konuşmada, “Görüyorum ki hep genç jenerasyon var. Yıllar geçtikçe hayranlarımın yaşı küçülüyor!.. Ben her yılın kadınıyım.” dedi. Bir hayranının “Bin yıllık acılık ses” diye seslenmesi üzerine Karaböcek; “Adana Kebap mı bu? diye espri yaptı
Konser bitiminde hayranlarının hücumuna uğradı!
Üç saat sahnede kalan ve iki kostüm değiştiren Gülden Karaböcek, konser bitiminde hayranlarının akınına uğradı. İki saat boyunca kuliste sevenleriyle fotoğraf çektirip albümlerini imzalayan Gülden Karaböcek “Yıllar geçtiktçe hayranlarımın yaşı küçülüyor” dedi.
Gülden Karaböcek 1 Ocak 2017 de yılın ilk konserini ise Kosova'da verecek.
1 Ocak’ta Kosova'nın Prizren şehrinde Luxsory Restaurant Palace'da sahne alacak olan Gülden Karaböcek Kosovalı hayranları için şarkılarını seslendirecek.
DİĞER HABERLER
Neslihan Atagül'ün bu pozu olay yarattı
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaştığı fotoğraf bomba etkisi yarattı.
Sıla kazanırsa tazminatı bağışlayacak!
Sıla ile Davut Güloğlu arasındaki davanın sonucu merak konusu oldu.
Gülben Ergen isyan etti: Zarar veremezsiniz!
Magazin dünyasının ünlü ismi Gülben Ergen, ailesine zarar verilmek istendiğini iddia etti.
Erdal Beşikçioğlu'ndan müjde: Başlıyoruz!
Bir zamanlar izlenme rekorları kıran Behzat Ç. filmi yeniden ekranlara dönüyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer arasında sorunlar başladı.