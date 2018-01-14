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Kontrolü kaybetti, park halindeki 7 araca çarptı

Kontrolü kaybetti, park halindeki 7 araca çarptı.25845
  • Giriş : 14.01.2018 / 09:02:00

Direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, hareket halindeki bir araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki 7 araca çarptı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkiide meydana geldi. Bursa yönüne giden 33 yaşındaki Hüseyin Demir yönetimindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünü yitirince Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Demir'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca çarptı. Kazada, Demir'in aracında bulunan 39 yaşındaki Aytaç Öner ve Hakan Akova hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle boynunda incinme olduğunu ifade eden Hakan Akova, Hüseyin Demir'in yönetimindeki otomobille kendisini geçmeye çalışırken arkadan çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu belirten Akova, ''Sol taraftaki metro istasyonunun duvarına çarptıktan sonra durabildim. Bu sıradan diğer aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu bir çok araçta hasar oluştu. Aracımda çocuklarım ve eşim vardı. Emniyet kemeri taktığımız için çok şükür bir sıkıntı olmadı. Burunları dahi kanamadı. Sadece bende çarpmanın etkisiyle boynumda bir zedelenme oldu, incindi. Benim hızım düşüktü.'' diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir'in yönetimindeki aracın Akova idaresindeki otomobile çarparak park halindeki diğer araçlara çarparken, kaldırımda bulunanların korku ile kaçıştığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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