Facebook Twitter Rss

Konutta indirim kampanyası uzatıldı

Konutta indirim kampanyası uzatıldı.20625
  • Giriş : 12.06.2018 / 15:33:00

Nazmi Durbakayım, konutta indirim kampanyası uzatıldığını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarında başlatılan 5 peşinat yüzde 20 indirim kampanyasının uzatıldığını açıkladı.

Araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle birçok kişinin süreyi uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Durbakayım, "İlk başlangıçta 41, daha sonra 50'yi geçen firmaların bir kısmı kampanya için ayırdıkları dairelerin tamamını sattı. GYODER, İNDER ve KONUTDER üyesi firmalarımız, satışta olan projelerinden sınırlı sayıda dairesini bu kampanya kapsamına almıştı. Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, beklenenden daha yüksek bir başarı gösteren, sektöre ve ekonomiye can suyu katan kampanya kapsamında 15 Mayıs-11 Haziran'da yaklaşık 2 bin adet konut satıldığını aktardı.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte hayata geçirdikleri kampanya sonrası satış ofislerine girenlerin sayısının arttığını, kampanyaya katılan bazı firmaların telefonlarının kilitlendiğini, satış ofislerinde, özellikle hafta sonları hem projeleri incelemek hem de konut almak isteyen tüketicilerin ilgisinden dolayı yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Yeni kampanya ile yüzde 0,98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağladıklarını bildiren Yetgin, konut alıcılarının ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının bugün itibarıyla 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Yetgin, "Bu oranın yüzde 80 olduğunu varsayarak diğer bankaları da eklediğimizde, bu kısa süre içinde toplam 8 milyar lirayı bulan konut kredisi kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu güç birliği kampanyasının, hem vatandaşa hem sektöre hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Yetgin, tüm gelişmeleri değerlendirerek, daha fazla konut alıcısının yararlanması amacıyla GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak aldıkları ortak kararla kampanyayı 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

HÜRRİYET

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu

Trump-Kim görüşmesi dünya basınında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte dolarda son durum

İşte dolarda son durum

Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda son durum 4,50 TL oldu.

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

 

TMSF'den flaş 'döviz' hamlesi!

TMSF'den flaş 'döviz' hamlesi!

TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevd

Hint devi, Türk şirketi bünyesine kattı!

Hint devi, Türk şirketi bünyesine kattı!

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik aksam üreticilerinden biri olan Varr

 

Maliye Bakanı müjdeli haberi verdi!

Maliye Bakanı müjdeli haberi verdi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tarım arazileri ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Bakan'dan yeniden yapılandırma müjdesi

Bakan'dan yeniden yapılandırma müjdesi

AK Parti hükümetinden, borçlu vatandaşlara güzel haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya