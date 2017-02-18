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Konvoyda kaza! Erdoğan müdahale etti

Konvoyda kaza! Erdoğan müdahale etti.21875
  • Giriş : 18.02.2017 / 17:24:00

Elazığ'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza meydana geldi.

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Elazığ'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada bir koruma memuru otobüsün altında kalarak yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten inerek duruma müdahale etti.

Erdoğan, kaza sonrası koruma memurunun başından uzun süre ayrılmadı. Yaralanan koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

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