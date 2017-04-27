Konya atıksu arıtma tesisinden yine bir ilk

Giriş : 27.04.2017 / 10:51:00

Arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üreten Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Üretim Lisansı ve Enerji Bakanlığından onay alarak, yenilenebilir enerji üreticisi olarak bu alanda faaliyet gösteren ilk lisanslı atıksu arıtma tesisi olma özelliğini kazandı.