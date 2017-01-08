Konya Barosu'ndan 'Beden dili ve etkili iletişim' semineri
Baro Başkanı Mustafa Aladağ, “Günümüzde en fazla ihtiyacımız olan konulardan birisi birbirimizi anlamamızdır. Siyasi düşünce, görüş farklılığı gibi konulara bakılmaksızın gün birlik olma günüdür” dedi.
Konya Barosu üyelerine yönelik KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik tarafından “Beden dili ve etkili iletişim yöntemleri” konulu seminer verildi. Konya Barosu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen seminere, Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca çok sayıda avukat katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Konya Barosu Bilimsel Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Başkanı Av. Gökhan Tozoğlu, “Avukat arkadaşlarımıza yönelik bu tür bilgilendirici ve yenilik katan programlar son derece verimli oluyor. Bu programımız da beden dili ve etkili iletişimi kuvvetlendirmek adına faydalı bir program olacak. Mesleğimiz tamamıyla insan ilişkilerine dayanan bir meslek. Gerek müvekkillerimizle görüşürken gerekse adliye ortamında duruşma salonlarında bu bilgilerin çok fayda katacağına ve tecrübe kazandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.
Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise İzmir’de adliye önünde yaşanan terör olayını kınayarak sözlerine başladı. Hainlerin emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Aladağ, “Güzel cümlelerle başlamayı arzu ederdim. Çok acı ve hüzün dolu bir 2016 yılı geçirdik. 2017 yılına girerken de hepimizin çok güzel dilek ve temennileri, beklentileri, duaları vardı. Ancak o hainler, alfabede harf bırakmayan namussuzlar, o gecemizi de kana buladılar. Onun ardından İzmir Adliyesinde gerçekleşen terör olayında polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanımız Musa Can hayatını kaybetti. Bizdeki bu inanç, bu iman oldukça bu alçaklar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi, yılmadık, yılmayacağız. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Burada aslolan hepimiz farklı dünya görüşüne sahibiz, hepimizin siyasi ideolojik düşünceleri vardır, buna hepimizin saygısı vardır. Ancak gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu hainlerin amacı birlik ve beraberliğimizi yok etmektir. İnancımız, imanımız gereği bizler kardeşiz, müminler kardeştir. Bizlerde düşünce ve ideoloji ayrılıklarını bir kenara bırakıp kenetlenmeliyiz. Bir ve beraber olmalıyız. Bu birlikteliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle programımıza iştirak eden Ali Bozgedik Bey’e ve katılan tüm avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik tarafından programa katılan avukatlara, “Beden dili ve etkili iletişim yöntemleri” konulu seminer verdi.
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