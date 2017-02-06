Konya'da 40 araç birbirine girdi!
Yoğun sis ve buzlanma zincirleme kaza yaşanmasına neden oldu. Konya'da çok sayıda araç hava koşullarının yarattığı koşullardan dolayı birbirine girdi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılıyor.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgeleri’nin yoğunlukta olduğu Konya- Ankara Karayolu Aksaray Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle ilk belirlemelere göre 1’i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1’i belediye otobüsü ve 5’i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle yolun Ankara’ya gidiş yönü ulaşıma kapandı.
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