Konya'da 5 askere FETÖ'den gözaltı kararı
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Paralel Devlet Yapılanması/Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik Konya'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli 5 hava astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Operasyonda 5 hava astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.
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