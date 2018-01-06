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Konya'da büroya saldırı: 3 ölü

Konya'da büroya saldırı: 3 ölü.9339
  • Giriş : 06.01.2018 / 12:08:00

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna saldırı düzenlendi.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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