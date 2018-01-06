Konya'da büroya saldırı: 3 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
HÜRRİYET
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