Konya'da dev operasyon: 75 gözaltı var
Ülkenin dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ mesuplarına karşı Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılırken 30'un üzerinde kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız'' demesi dikkat çekti
DİĞER HABERLER
Teröristlerin sözde valisi öldürüldü
El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi öldürüldü.
Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Reina katliamcısının oğlu kaçırılmış
39 kişiyi acımasızca katleden Reina saldırganı ile ilgili gelişme kaydedildi.
Yasaklı yolcular ABD'ye alınmaya başlandı
Trump'ın kararı sonrası ülkeye girişleri yasaklanan yolcular alınmaya başladı.