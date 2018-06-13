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Konya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Konya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı.17085
  • Giriş : 13.06.2018 / 10:36:00

Konya'nın Ilgın ilçesinde feci bir kaza meydana geldiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ahmet Şirin (44) idaresindeki otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında Halil D.'nin (35) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Hüseyin Şirin (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ile araçtaki Hacer Duru (2), Ömer Faruk (2), Furkan (10), Hatice (42) ve Emirhan Şirin (13) yaralandı.

Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacer Duru, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Diğer yaralılar da Ilgın Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk ile yaralanan Hacer Duru Şirin'in ikiz oldukları öğrenildi.

Kazada ölen Hüseyin Şirin'in cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

TIR sürücüsü Halil D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

NTV

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