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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı.14171
  • Giriş : 03.01.2018 / 15:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da düzenlenen operasyonlarda 14 öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlara devam ediliyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce açığa alınan ve aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretmene gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, daha önce belirlediği adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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