Konya'da FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya merkezli düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli mesleklerde çalışan 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunu üzerine belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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