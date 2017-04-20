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Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı.18868
  • Giriş : 20.04.2017 / 11:35:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da düzenlenen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olma, yöneticilik yapma ve finansal destek sağlama gibi çeşitli suçlardan 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ağabeyleri olarak bilinen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 16'sının, aynı suçtan tutuklu oldukları öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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