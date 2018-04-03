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Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı.18868
  • Giriş : 03.04.2018 / 12:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyon başlatıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün 'Bylcok' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.

TRT

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