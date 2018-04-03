Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı.
Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün 'Bylcok' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.
TRT
DİĞER HABERLER
TSK'nın teröre karşı yeni gözü Retinar!
Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan sonra Retinar PTR Çevre Radarını kullanacak.
Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler bölgede
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında büyük bir yangın çıktı.
Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, hayatını kaybetti.
Süleyman Şah Türbesi yerine taşınıyor
Başbakan Yardımcısı Işık, Süleyman Şah Türbesi ile ilgili açıklama yaptı.