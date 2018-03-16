Facebook Twitter Rss

Konya'da inşaat duvarı çöktü: 3 kişi öldü

Konya'da inşaat duvarı çöktü: 3 kişi öldü.26341
  • Giriş : 16.03.2018 / 08:48:00

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki inşaatta korkunç bir kaza meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bulunan bir inşaatta duvarın çökmesi üzerine durumu farkeden vatandaşlar sağlık ekiplerini bölgeye çağrırdı. Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Latif Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MİLLİYET

İran'dan düşen jetle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan marşı açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan düşen jetle ilgili açıklama

İran'dan düşen jetle ilgili açıklama

Mina Başaran ve arkadaşlarının öldüğü uçak kazası ile ilgili İran'dan açıklama geldi.

TSK açıkladı: Afrin'de 1 şehit!

TSK açıkladı: Afrin'de 1 şehit!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonunda yaşanan acı gelişme üzerine açıklama yaptı.

 

Trump, Tillerson'u kovdu

Trump, Tillerson'u kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u kovdu.

İttifak düzenlemesi Meclis'ten geçti

İttifak düzenlemesi Meclis'ten geçti

İttifak düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.

 

Cumhurbaşkanı: 3300 terörist etkisiz

Cumhurbaşkanı: 3300 terörist etkisiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Bolu'da konuştu.

UBER'den saldırılar sonrası açıklama!

UBER'den saldırılar sonrası açıklama!

Uber, İstanbul'daki taksicilerin saldırılarından sonra ilk açıklamayı yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya