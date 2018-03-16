Konya'da inşaat duvarı çöktü: 3 kişi öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bulunan bir inşaatta duvarın çökmesi üzerine durumu farkeden vatandaşlar sağlık ekiplerini bölgeye çağrırdı. Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Latif Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MİLLİYET
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