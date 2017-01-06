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Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı.18949
  • Giriş : 06.01.2017 / 11:03:00
  • Güncelleme : 06.01.2017 / 11:01:46

Konya'da öğrenci servisi devrildi. Ambulanslar olay yerine geldi.

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Konya'da öğrencileri taşıyan servis Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi can verdi, 41 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan açıklama ile yaralıların Konya'da bulunan hastaneler gönderildiği bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2017 Cuma günü saat 08.30 sularında velilerin kendi imkanları ile kiraladıkları Cihanbeyli ilçesi Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüs, yolun kaygan olması ve buzlanması sebebiyle devrilmiştir. Olay yerine en kısa süre içinde ekiplerimiz sevk edilmiş olup, otobüste bulunan 44 öğrenciden ilk belirlemelere göre 2 öğrencimiz vefat etmiş olup, bütün öğrencilerimiz tedbir amaçlı ilçede bulunan hastaneye ambulanslar ile sevk edilmiştir. İlk müdahalelerden sonra 5 yaralı Konya’daki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.

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