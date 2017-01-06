Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı
Konya'da öğrencileri taşıyan servis Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi can verdi, 41 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan açıklama ile yaralıların Konya'da bulunan hastaneler gönderildiği bildirildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2017 Cuma günü saat 08.30 sularında velilerin kendi imkanları ile kiraladıkları Cihanbeyli ilçesi Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüs, yolun kaygan olması ve buzlanması sebebiyle devrilmiştir. Olay yerine en kısa süre içinde ekiplerimiz sevk edilmiş olup, otobüste bulunan 44 öğrenciden ilk belirlemelere göre 2 öğrencimiz vefat etmiş olup, bütün öğrencilerimiz tedbir amaçlı ilçede bulunan hastaneye ambulanslar ile sevk edilmiştir. İlk müdahalelerden sonra 5 yaralı Konya’daki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.
DİĞER HABERLER
Saldırıda o araçta asker var mıydı?
2 vatandaşımızın şehit olduğu İzmir saldırısı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Polisler konvoy halinde çıktı
FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul'da dev bir operasyon başlatıldı.
Reina saldırganı Yunan adalarında
İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi elde edildi.
105 asker eşi gözaltına alındı!
31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.
İncirlik Üssü kapatılacak mı?
El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.
Darbe komisyonunun görevi sona erdi
15 Temmuz sonrası darbe girişimini araştıran komisyon görevini tamamladı.