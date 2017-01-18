Konya'da kaza! 32 araç birbirine girdi
Konya'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi. Kazaya 2'si TIR, 3'ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç karıştı.
Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazaya karışan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından trafik tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya çalışıldı.
Kazaya karışan sürücüler karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek tepki gösterdi. Cadde kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar çift yönlü olarak açıldı.
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