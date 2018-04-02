Konya'da korkunç kaza: 3 ölü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı araç ile Fuat Işık yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından otomobil sürücüsü Fuat Işık ile arka koltukta oturan Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet E. ve Osman Y. ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi.
Kazada hayatını kaybeden Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık’ın cansız bedenleri savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.
TRT
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