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Konya'da korkunç kaza: 4 kişi can verdi

Konya'da korkunç kaza: 4 kişi can verdi.17085
  • Giriş : 28.04.2018 / 11:25:00

Konya'nın Akşehir ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

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Sepet Beşik

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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