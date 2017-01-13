Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftsında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Fernando Muslera'nın kırık parmağı için aranan çözüm bulundu. Başarılı eldiven bu çözümle Konyaspor'a karşı kalesini koruyabilecek.
Antalya’daki kampta serçe parmağı kırılan Uruguaylı filebekçisi, sahada 4 parmaklı eldivenle çıkacak. Sponsoru tarafından özel bir eldiven yapılan Muslera, “Kırık parmak beni durduramaz” diyerek Instagram’dan paylaşımda bulundu.
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