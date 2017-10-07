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Konya'da öğrencilere FETÖ operasyonu!

Konya'da öğrencilere FETÖ operasyonu!.17239
  • Giriş : 07.10.2017 / 11:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğrencilerin de olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından daha önce tespit edilen 'gaybubet' ve öğrenci evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında çoğunluklu öğrencilerin bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile çeşitli yerlere saklanmış cep telefonları ele geçirildi. Telefonlara polis tarafından el konulurken, yapılan operasyonlarda şu ana kadar 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak için aileleriyle çok sık görüşmediği, fazla dışarıya çıkmadığı ve cep telefonlarını az kullandığı öğrenildi.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.

TRT

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