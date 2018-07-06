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Konya'da otobüs kazası: 32 kişi yaralandı

Konya'da otobüs kazası: 32 kişi yaralandı.17085
  • Giriş : 06.07.2018 / 09:22:00

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün gece otobüs kazası meydana geldi.

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Konya'nın Ilgın ilçesinde Murat Taştekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 32 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yol ise kısa süre trafiğe kapatıldı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüs şöförü Taştekin Konya'ya, diğer yaralılar ise Ilgın ve Akşehir devlet hastanelerine sevk edildi.

Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici Ilgın Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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