Konya'da otobüs kazası: 32 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde Murat Taştekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 32 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yol ise kısa süre trafiğe kapatıldı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüs şöförü Taştekin Konya'ya, diğer yaralılar ise Ilgın ve Akşehir devlet hastanelerine sevk edildi.
Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici Ilgın Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
NTV
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