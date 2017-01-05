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Konya'da pazar yeri çatısı çöktü: Yaralılar var

Konya'da pazar yeri çatısı çöktü: Yaralılar var.22588
  • Giriş : 05.01.2017 / 11:00:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 10:59:04

Konya'da kurulan pazar yerinde çatı çökmesi üzerine panik yaşandı.

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Konya'da Akşehir'de kurulan pazar yerinde kaza yaşandı. Yoğun kar nedeniyle çöken çatının altında kalan vatanadaşlar yaralandı.

Enkaz altındaki yaralılara ulaşma çalışmalarına devam ederken 4 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

4 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kaymakam Sezgin 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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