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Konya'da yangın: 4 kişi öldü

Konya'da yangın: 4 kişi öldü.17070
  • Giriş : 28.12.2017 / 10:37:00

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi can verdi.

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Büyüyen Beşik

Konya'nın Ilgın ilçesinde yangın can aldı. Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a ait olan 2 katlı evin giriş katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Alevlerin arasında kalan baba ve 3 oğlu hayatını kaybetti.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

NTV

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