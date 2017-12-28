Konya'da yangın: 4 kişi öldü
Konya'nın Ilgın ilçesinde yangın can aldı. Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a ait olan 2 katlı evin giriş katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Alevlerin arasında kalan baba ve 3 oğlu hayatını kaybetti.
Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.
NTV
DİĞER HABERLER
Mersin'de anaokulun çatısı çöktü: 5 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir anaokulunun çatısı çöktü.
Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!
Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li vekil Abdullah Zeydan'a dava açtı.
Bursa'da teröristler böyle yakalandı!
Bursa'da terör örgütü DAEŞ üyelerine yönelik dev bir operasyon yapıldı.
Muğla'da sular 25 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.