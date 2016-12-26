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Konya'da yaşanan kazada 1 kişi can verdi

Konya'da yaşanan kazada 1 kişi can verdi.15455
  • Giriş : 26.12.2016 / 17:46:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 17:48:36

Konya'da yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Konya'da yardım malzemesi taşıyan TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi can verirken 1 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken Afyonkarahisar'dan yola çıkan TIR'ın Halep'e yardım taşıdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Karaefe (50) yönetimindeki 42 COZ 01 plakalı hafif ticari araç, Konya-Karapınar karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen Emin Ş. (34) idaresindeki 03 RC 722 plakalı tırla çarpıştı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Hikmet Karaefe ile yanında bulunan Gökhan Mede (35), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılabildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Gökhan Mede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hikmet Karaefe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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