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Konya'da yolcu otobüsü kazası: 32 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü kazası: 32 yaralı.17085
  • Giriş : 24.12.2017 / 09:37:00

Konya'da kar nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, uçurumdan yuvarlandı.

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Olumsuz hava koşulları kazalara neden oluyor. Konya'da kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otbüsü şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 32 kişi yaralandı.

İçindeki 2 yolcusuyla Antalya'dan Tokat'a giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada sürücü Karataş, ikinci şoför ve muavin ile birlikte 32 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı, ardından da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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