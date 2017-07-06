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Konya'daki feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Konya'daki feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.16918
  • Giriş : 06.07.2017 / 08:42:00

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi can verdi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç ile Yakup K. yönetimindeki 42 R 9553 plakanlı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaranarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde  yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise  yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.

TRT

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