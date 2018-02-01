Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan maçta taraflar yenişemedi.
40. dakikada Martin Linnes'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı geride kapatan Aslan, 50. dakikada Sinan Gümüş ve 55. dakikada Serdar Aziz'in golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Uzatma anlarında sahneye çıkan Konyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic maçın skorunu ilan etti.
Bu arada maçta her iki takımında birer topu direkten döndü. Bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor maçının kadrosuna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de 8 değişikliğe gitti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı.
Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi. por'dan Samuel Eto'o, Göztepe'den Adis Jahovic ve Trabzonspor'dan Volkan Şen ile güçlendirdi.
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