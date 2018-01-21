Konya'daki nefes kesen maçta kazanan yok!
Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, büyük heyecana sahne olan maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
15. dakikada Vedat Bora ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.
18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.
25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı'dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada Okay Yokuşlu'nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora'nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği etkili şutunda sağ köşeye giden topu Onur Kıvrak güçlükle çeldi. Ardından sağ kale direğine çarpan top saha içinde döndü.
77. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Deni Milosevic, ceza sahası dışından attığı golle Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
83. dakikada Bırak Yılmaz, penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
90. dakikada Atiker Konyaspor savunmasının hatasını çok iyi değerlendiren Burak Yılmaz, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.
90+3'te Orkan Çınar frikikten attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonsporlu Hubocan kırmızı kart gördü.
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