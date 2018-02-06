Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yuvalanan PKK'lara karşı harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
TRT
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