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Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı

Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı.16125
  • Giriş : 06.02.2018 / 09:36:00

Konya polisi, kentte yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yuvalanan PKK'lara karşı harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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