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Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor

Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor.14410
  • Giriş : 01.08.2018 / 09:45:00

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o ile ilgili kriz devam ediyor.

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Atiker Konyaspor'da Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kriz patlak verdi. Eto'o, NAC Breda maçında oynayamayacağını öğrenince kamptan ayrıldı.

Türkiye’ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto’o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto’o’yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.

37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.

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