Facebook Twitter Rss

Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti

Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti.13761
  • Giriş : 20.06.2018 / 10:55:00

Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Aykut Kocaman'ın Konyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenilmişti.

Konyaspor resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:

Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.

Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

FOTOMAÇ

Eskişehir'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Aydilge, 35 kiloluk gelinliğiyle evlendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı Veli Kavlak'a Ankaragücü talip çıktı

Beşiktaşlı Veli Kavlak'a Ankaragücü talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Veli Kavlak'a Ankaragücü'nün talip çıktığı öğrenildi.

Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Golcü oyuncu Van Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

 

Aykut Kocaman'dan flaş Konyaspor kararı!

Aykut Kocaman'dan flaş Konyaspor kararı!

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Konyaspor konusunda kararını verdi.

Mario Jardel: Galatasaray'a dönüyorum

Mario Jardel: Galatasaray'a dönüyorum

Eski Galatasaraylı oyuncu Mario Jardel, eski takımına geri dönüyor.

 

Yeni Başkan Ali Koç ilk transferini yapıyor

Yeni Başkan Ali Koç ilk transferini yapıyor

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç ilk transferini yapıyor.

Kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Rusya-Mısır maçını FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya