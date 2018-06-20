Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti
Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Aykut Kocaman'ın Konyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenilmişti.
Konyaspor resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:
Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.
Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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