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Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması geldi

Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması geldi.15394
  • Giriş : 25.01.2018 / 16:58:00

Konyaspor'dan Demba Ba ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftar tarafından sevilen futbolcu Demba Ba ile ilgili Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'dan açıklama geldi.

Ahmet Baydar, Demba Ba transferiyle ilgili ısrarcı olmadıklarını belirterek, "Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Baydar, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde hata  yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile sürekli istişare  içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz  faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla  Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle  görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı  söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde  bulundu.

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