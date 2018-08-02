Konyaspor'dan 'La Casa de Papel' ile tanıtım
Atiker Konyaspor'un 'La Casa de Papel' ile yaptığı tanıtım sosyal medyada olay yarattı. Konyaspor, dünyaca ünlü dizinin kostümleri ve 'Çav Bella' marşıyla tanıtımını yaptı.
Atiker Konyaspor'da yeni sezon için hazırlıklar başladı. Ligde üst sıraları hedefleyen takım, sosyal medya hesabından stadyum ve formaların tanıtıldığı bir video paylaştı.
Yeşil Beyazlılar, yeni sezon formalarını La Casa de Papel kostümleri eşliğinde hazırlanan kliple tanıtırken, videoda 'Çav Bella' marşı çalındı.
SPUTNİK
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