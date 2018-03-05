Konyaspor'un başına Sergen Yalçın geldi
Atiker Konyaspor'da görev değişimi. Konyaspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan yere ünlü teknik direktör Sergen Yalçın getirildi.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da, göreve Sergen Yalçın getirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır" denildi.
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