Facebook Twitter Rss

Konyaspor'un başına Sergen Yalçın geldi

Konyaspor'un başına Sergen Yalçın geldi.13761
  • Giriş : 05.03.2018 / 16:06:00

Konyaspor'un başına teknik direktör Sergen Yalçın getirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Atiker Konyaspor'da görev değişimi. Konyaspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan yere ünlü teknik direktör Sergen Yalçın getirildi.   

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da, göreve Sergen Yalçın getirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır" denildi.

ŞAMPİY10

Beşiktaşlı Quaresma'dan Josef'e şok cevap!

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray'da teknik görevli Cenk Ergün'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar

Fenerbahçe'de ünlü file bekçisi Volkan Demirel için flaş karar geldi.

 

Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj

Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj

Erman Toroğlu'ndan teknik adam Aykut Kocaman'a mesaj geldi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Aziz Yıldırım konuştu: Siz iyi bir takımsınız!

Aziz Yıldırım konuştu: Siz iyi bir takımsınız!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yaptığı konuşmada onlara moral verdi.

Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş

Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oynanacak Trabzonspor maçını "tarihi" olarak nitelendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya