Köpeği canlı canlı yaktılar!
Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, yakılarak öldürülmüş bir köpek bulunduğunu söyledi.
Sevgi Ekmekçiler, acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Emniyet'te bin 534 personel terfi etti
Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personelim bir üst rütbeye terfi ettiği bildirildi.
Ankara'da sünger fabrikasında yangın çıktı
Ankara Kahramankazan ilçesinde sünger fabrikasında yangın çıktı.
Osmanlıspor'a gözaltı şoku!
Osmanlıspor'da forma giyen Caner Arıcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
O sapık köpeğe de tecavüz etmiş!
Eylül'ü hunharca katleden sapık Uğur Koçyiğit ile ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı.