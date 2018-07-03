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Köpeği canlı canlı yaktılar!

Köpeği canlı canlı yaktılar!.30791
  • Giriş : 03.07.2018 / 17:33:00

Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılarak öldürülmüş bir köpek bulundu.

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Büyüyen Beşik

Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, yakılarak öldürülmüş bir köpek bulunduğunu söyledi.

Sevgi Ekmekçiler, acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."

HÜRRİYET

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