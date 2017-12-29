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Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Köprü ve otoyol ücretlerine zam!.16129
  • Giriş : 29.12.2017 / 12:10:00

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Bakan, zammın devletin işlettiği köprülerdeki zam enflasyona göre belirleneceğini belirtti.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Arslan "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" dedi.

GEÇEN YIL DA ZAMLANDI

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti.

1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidilmişti.

DOLAR YÜZDE 7 CİVARINDA ARTTI

2 Ocak 2017'de 3,54 seviyesinde olan dolar bugün 3,78 seviyesinden işlem görüyor. Bu seviyelerde kalınması durumunda zam oranı yaklaşık yüzde 7 olacak.

NTV

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